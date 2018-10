Haan: Stammzellen knüpfen Band nach Belgrad

Haan/Belgrad Leukämie besiegt – Sofia Burkard aus Haan besucht Empfänger ihrer Stammzellen.

(pec) Als das Flugzeug am Flughafen in Belgrad landet, wird Sofia Burkard aus Haan mit Blumen empfangen, Kinder umarmen sie, und jemand hält diesen Moment mit dem Handy fest.

Die 21-Jährige hat im Februar 2016 bei der Stefan-Morsch-Stiftung Stammzellen gespendet und so dem 42-jährigen Dobrivoje Stepanović geholfen, den Blutkrebs zu besiegen. „Ihn kennenzulernen war, als hätte ich ein Familienmitglied dazugewonnen, von dem ich nicht wusste, dass es bisher gefehlt hat“, beschreibt die junge Frau ihr Gefühl nach dem Besuch in Belgrad.

Die Stefan-Morsch-Stiftung ist die erste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Unter dem Leitmotiv “Hoffen – Helfen – Heilen“ leistet sie schnelle und persönliche Hilfe für Krebskranke und ihre Familien. Jedes Jahr erkranken allein in Deutschland etwa 11 000 Menschen an bösartigen Blutkrankheiten wie etwa der

Die Schülerin ließ sich informieren. „Manchen Leukämiepatienten kann nur noch die Transplantation fremder Stammzellen helfen“, hieß es. Für mehr als zwei Drittel der Erkrankten gebe es keinen passenden Spender in der Familie. Also werde weltweit nach einem Spender gesucht, „der die passenden genetischen Merkmale besitzt“, so die Stiftung.

Kaum mehr als zwei Jahre später steht die junge Frau im Zentrum der Familie Stepanović: „Wir waren in den Nachrichten und in der Tageszeitung. Es war ihm ein Bedürfnis in Serbien mehr Menschen auf das Thema aufmerksam zu machen. Wir haben aber auch zusammen eine Flussfahrt gemacht und an wunderschönen Aussichtspunkten gemeinsam gegessen. Die Fahrradtour machten wir allein und jeder hat etwas über sich erzählt.“