Bürgerhaus-Areal Stadtwohl gefährdet? Rat startet Suche nach Investor neu

Empfindlicher Rückschlag für die geplante Bebauung des Bürgerhaus-Areals in Gruiten: Die Vermarktung des Geländes werde sich um „mindestens sechs Monate“ verzögern, teilte die Stadtverwaltung jetzt per Presseerklärung mit. Grund: Der Kriterienkatalog, der ausschlaggebend für die Auswahl der Investoren ist, werde neu aufgestellt, „um dann auf dieser Grundlage einen neuen Investorenwettbewerb zu starten“. Das alte Investorenauswahlverfahren aufzuheben, hatte der Stadtrat zwei Tage vor Heiligabend in einer nicht-öffentlichen Sondersitzung einstimmig beschlossen.