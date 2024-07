Umstellung noch vor der Kirmes Stadtwerke-Parkhäuser führen Kamera-Erfassung ein

Wer in diesem Jahr während der Haaner Kirmes sein Auto in einem der beiden Parkhäuser an der Schillerstraße und an der Dieker Straße abstellen möchte, wird das neue System vermutlich bereits nutzen können. Der Besitzer – die Stadtwerke – stellt in den kommenden Wochen dort nämlich auf Parkzeit-Erfassung per Kamera um. „Die letzten Vorbereitungen für die Umstellung laufen“, gab das städtische Tochterunternehmen dazu jetzt bekannt.