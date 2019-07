Haan : Neuer Trinkwasserbrunnen stillt jetzt den Durst

Die Stadtwerke haben den Wasserspender vor ihrem Schwimmbad installiert. Bei Erfolg könnten weitere Brunnen folgen.

Die Gartenstadt ist ab sofort um eine Attraktion reicher: In unmittelbarer Nähe zum Schwimm- und Sportbad hat die Stadtwerke Haan GmbH einen modernen Trinkwasserbrunnen installiert. Kostenfaktor: 8000 Euro. „Es soll sich nicht rentieren. Aber es muss sich lohnen“, sagt Geschäftsführer Stefan Chemelli, während er zufrieden neben dem neuen Trinkbrunnen steht und immer wieder auf die Sensortaste drückt: Ein Strahl kristallklares Leitungswasser schießt aus der Öffnung des modernen Brunnens hoch und in einer Parabel wieder hinunter auf den Boden, wo ein Gitter mit kleinem Abfluss das Wasser auffängt. Dort soll es aber auf Dauer natürlich nicht landen. Zu schade, das kostbare Gut, „feinstes Haaner Wasser“, preist Chemelli an und kostet selbst davon.

Die Investition von 8000 Euro soll sich lohnen in Hinblick auf den Klima- und Umweltschutz und die Lebensqualität in der Gartenstadt. „Wir hoffen, dass der Trinkwasserbrunnen nun rege genutzt wird und stattdessen auf Plastikflaschen und Dosen verzichtet wird.“ Die Installation war ein Wunsch aus der Bevölkerung, den der Wasserversorger gerne aufgriff und nach einem Jahr der Planung umsetzte.

Aus Edelstahl mit edler Granitplatte besteht die Säule, die an heißen Sommertagen als Durstlöscher für Abkühlung sorgen soll. In den Wintermonaten allerdings, sofern die Temperaturen an den Gefrierpunkt kratzen, wird der Brunnen abgestellt. Technisch verfügt der Brunnen, der direkt an der städtischen Wasserleitung verbunden ist, nämlich über eine automatische Spülfunktion, erklärt Chemelli: „Alle zwei Stunden spült der Brunnen automatisch. Passanten sollten sich also nicht erschrecken, wenn der Brunnen mal von alleine losgeht“, sagt er und schmunzelt.