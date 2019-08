Energiewende : E-Autos: Stadtwerke verdoppeln Ladesäulen

Zehn statt bisher vier leistungsstarke Ladepunkte sind ab sofort in Haan verfügbar.

Geschäftsführer Stefan Chemelli stellte sie jetzt vor. „Wir haben die bisherigen bereits sehr komfortablen Ladestationen für E-Bikes und E-Autos in der Leichlinger Straße und in der Kaiserstraße um sieben weitere Auto-Ladeboxen in der Tiefgarage Dieker Straße ergänzt“, berichtete er. Dabei handele es sich um sogenannte Wallboxen der Kategorie „smart RFID“ mit jeweils 22 Kilowatt Leistung – was einem guten Standard entspreche.