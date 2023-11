Energiewirtschaft in Haan Grit Köhler steht nun an der Spitze der Stadtwerke Haan

Im Sommer war der Rat der Stadt Haan der Empfehlung des Aufsichtsrates der Stadtwerke gefolgt und hatte die 54-Jährige zur alleinigen Geschäftsführerin des lokalen Energie- und Wasserversorgers bestellt. Für Aufsichtsratschef Gerd Holberg ist die Vertriebs- und Marketingspezialistin mit langjähriger Führungserfahrung die perfekte Besetzung der Unternehmensspitze, um in den für die Energiewirtschaft herausfordernden Zeiten bestens aufgestellt zu sein, teilte die Stadt Haan in einer Pressemitteilung dazu mit. „Gerade bei den aktuellen Herausforderungen in der Energiebranche mit neuen regenerativen Technologien, mit Kooperationen und wachsender Kundenorientierung ist ihr Know-How für uns von ganz besonderem Wert“, so Holberg.