Haan : Stadtwerke machen Sportbad-Zugang mit Rampe barrierefrei

Schon vor Jahrzehnten wurde der Wunsch geäußert, durch den Bau einer Rampe den Zugang zum Hallenbad am Alten Kirchplatz barrierefrei zu gestalten. Pläne entstanden, wurden aber mit Blick auf die Finanzen immer zurückgestellt.

Im Mai dürfte die Rampe fertig sein, schätzt Stadtwerke-Geschäftsführer Stefan Chemelli. Er beschreibt, was derzeit hinter den mit weißen Planen bespannten Baustellengittern geschieht: Die Treppe am Ende des Bad-Umlaufganges ist zur Wiese an der Mittelstraße hin abgebrochen worden. Mittels Betonsäge wird ein glatter Übergang zwischen Alt und Neu geschaffen. Die Rampe wird aus rutschfesten Gitterrosten erstellt. Dafür müssen im Gelände Betonfundamente gegossen werden. Um die Höhe bei maximal sechs Prozent Steigung und den nötigen Podesten zum Ausruhen überwinden zu können, wird die Stahlkonstruktion zweiläufig ausgeführt; und nimmt einen Gutteil der Grünanlage an der Ecke Mittel-/Kaiserstraße in Anspruch.