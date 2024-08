Ausbildung hat begonnen Frischer Wind für die Stadtverwaltung

Ihre Interessen werden dabei an Vertreten von Parisa Vahabi (Mitte), der Jugend- und Auszubildendendenvertreterin. Unter den neuen Auszubildenden sind: Justus Brüninghaus (oben links im Bild) – er startet als Auszubildender in der IT als Fachinformatiker für Systemintegration. Außerdem Daniele Mari Harfenmeister (oben rechts) als Auszubildende zur Verwaltungsfachangestellten. Für die gleiche Ausbildung haben sich außerdem Lanikai Röttger (Mitte links), und Chanice Kraker (vorne Mitte) entschieden. Milena Cwiklinski Mitte rechts) wird an der offenen Ganztagsschule in Gruiten ein Berufspraktikum beziehungsweise Anerkennungsjahr als Erzieherin absolvieren. Max Rohmann (vorne links) wird eine praxisintegrierte Ausbildung als Erzieher in der offenen Ganztagsschule Don-Bosco durchlaufen. Adrian Guta (vorne rechts) hat sich für die gleiche Ausbildung, allerdings in der Kita Märchenwald, entschieden.