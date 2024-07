Unaufschiebbare Reparaturen Stadtteilbücherei muss bis Ferienende schließen

Die Stadtteilbücherei wird nun also in der Zeit vom 29. Juli bis einschließlich 17. August geschlossen bleiben. „Das ist die schade für die Gruitener Kinder, die am diesjährigen SommerLeseClub teilnehmen“, räumt die Stadt ein. Es heiße aber nicht, dass die lesefreudigen Jungen und Mädchen nun nicht weiter bei der Aktion mitmachen könnten. Sie, wie auch die anderen Kundinnen und Kunden, werden gebeten, in dem genannten Zeitraum die Dienste der Hauptstelle am Neuen Markt 17 wahrzunehmen.