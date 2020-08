Stadtrat Haan : Nadine Bartz-Jetzki reicht Rücktritt ein

Haan Die CDU-Ratsdame Nadine Bartz-Jetzki gibt ihr Stadtratsamt mit sofortiger Wirkung auf und zieht auch die Kandidatur für die Kommunalwahl zurück.

Mit sofortiger Wirkung hat Nadine Bartz-Jetzki ihr Ratsmandat niedergelegt. In einem am Montag an Bürgermeisterin Dr. Bettina Warnecke verschickten Schreiben erklärt sie ihren Rücktritt. Vor diesem Schritt gab es eine Rücksprache mit dem Vorstand der CDU Haan. „Ebenso werde ich meine bereits bestätigte Ratskandidatur hiermit aufgeben. Eine erneute Wahl in den Rat der Stadt Haan werde ich nicht mehr annehmen“.