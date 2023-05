Auf dem Bürgerfest in Haan Stadtradeln bietet Gratiswäsche für Räder an

Im Rahmen des Bürgerfestes am 14. Mai gibt es zudem noch dieses Angebot: Damit das Fahrrad pünktlich zur Fahrradsaison auch glänzt, bietet die Stadt eine vollautomatische Fahrradwäsche an. Das Angebot ist kostenfrei. Man freue sich, wenn möglichst viele Besucher mit dem Fahrrad zum Bürgerfest in der Innenstadt kommen, so Kunders. Und sie verspricht: „Mit einem sauberen Fahrrad fährt es sich ja gleich noch einmal so gut.“ Übrigens: Jeder kann seinen Drahtesel gratis aufhübschen. Aber vielleicht wächst nach der Wäsche ja die Lust am Mitfahren. Über den Sinn der Aktion werde man im Rahmen des Bürgerfestes die Öffentlichkeit jedenfalls informieren, kündigte Kunders an. Das Wichtigste vorab: Beim Stadtradeln geht es neben dem Spaß am Fahrradfahren und tollen Preisen vor allem darum, möglichst viele Menschen für den dauerhaften Umstieg auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Eine Teilnahme ist für alle möglich, die in Haan leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine Schule besuchen.