17 Betriebe machen mit Stadtgutscheine gehen an den Start

Die Stadtgutscheine gibt es zum einen in digitaler Form. „Der Gutschein mit dem entsprechenden Betrag wird dann per WhatsApp direkt an den Beschenkten geschickt“, erklärt Alexander Arend, Geschäftsführer von Zmyle. Zum anderen gibt es den Gutschein auch als Stadtgutscheinkarte mit einem Foto von Haan, das aber auch individuell gestaltet werden kann. Auf einem im Scheckkartenformat herauslösbaren Teil sind der QR-Code, der Gutschein-Code sowie der Betrag aufgedruckt. Wer eine gedruckte Form geschenkt bekommt, kann diese jedoch auch digitalisieren und hat den Gutschein dann in einer Wallet auf dem Handy immer dabei. Mittels des QR-Codes und entsprechender Apps lassen sich per Handy auch die eigenen Transaktionen einsehen und der aktuelle Stand abfragen. Die Beschenkten können auf der Website oder auch via der Handy-App nachschauen, welche Teilnehmer es gibt, und weitere Infos aufrufen.