125 Jahre Eisenbahn in Haan Stadtführung beleuchtet Mobilität aus historischer Perspektive

Mit lustig-skurrilen Anekdoten reicherte Banniza seinen Vortrag an. So schilderte einst Emil Barth durchaus belustigt, wie seine Eltern gleich mehrere Male den Haltepunkt Haan verpassten, schließlich in Vohwinkel ausstiegen und alsdann gezwungen waren, die weite Wegstrecke zu Fuß zurückzulegen. Eher makaber war eine Todesanzeige in der Haaner Volkszeitung, in der explizit erläutert wurde, wie ein gewisser Peter Spin am 7. Januar 1923 zu Tode kam. Ursache des tödlichen Unfalls war das verbotene Überqueren der Gleise, auf denen zeitgleich der D-Zug 80, der zwischen Elberfeld und Köln unterwegs war, verkehrte.