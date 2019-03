Hilden/Haan : Sie kennen ihre Stadt wie kein anderer

Martin Banniza hat Interessenten auch schon einmal über die Haaner Kirmes geführt. Foto: stephan köhlen

Haan/Haan Ab den 21. März dieser Woche bietet die Volkshochschule wieder Stadtführungen in Haan und Hilden an.

Wer seine Heimat einmal von einer anderen Seite kennenlernen möchte, sollte mal an einer Stadtführung teilnehmen. Es lohnt sich! Die neue Saisin startet in dieser Woche.

2012 hat die VHS eine Schulung für angehende Stadtführer in Hilden angeboten. Heidemarie Linke war eine von zehn Teilnehmern. „Wir wurden ausgebildet, um (den Hildener) Stadtarchivar Wolfgang Antweiler zu entlasten, der damals als einziger Führungen in Hilden anbot. „Eigentlich sollte die Schulung für Haaner und Hildener sechs Wochen dauern, es wurden dann aber anderthalb Jahre, jeden Freitag“, erinnert sie sich. Antweiler nahm es genau mit der Ausbildung: Die Männer und Frauen erhielten Sprecherziehung, eine Einführung in die Archivrecherche und vieles mehr. „Wichtig“, sagt Martin Banniza aus Haan, „waren aber auch die praktischen Übungen. Etwa: ‚Was tun, wenn alle ihren Schirm aufspannen? – Schnell einen Dachvorsprung suchen.“ Und dann macht er noch deutlich, dass aus seiner Sicht Haan das schwierigere Pflaster für Stadtführer ist: „Wir haben keine Fußgängerzone. Es ist laut an den historisch interessanten Orten entlang der Kaiserstraße.“

Info Die Stadtführer werden von der VHS vermittelt Stadtführer oder Führungen buchen Anfragen nimmt Martin Kurth unter 02103 500530 oder 02129 941020 entgegen. E-Mail: info@vhs-hilden-haan.de Flyer www.vhs-hilden-haan.de (Stichwort Stadtführer). Dort sind auch alle Touren aufgeführt.

Offenbar ist der Funke damals aber übergesprungen: Die meisten der Stadtführer sind nämlich immer noch mit an Bord und bieten regelmäßig Führungen in Haan und Hilden an.

Dabei sind die Themen und Schwerpunkte so unterschiedlich wie die Persönlichkeiten, die sie anbieten. Bernd Gemeiner etwa bietet schon den dritten Teil der Führung „Kunst und Kneipe, Schlender-Führung durch Hilden“ an. Die nächste ist am Sonntag, 13. April. Seine Erfahrung: „Die meisten Teilnehmer hören nur Kneipe und wollen genau dort hin. Dabei gibt es gar nicht mehr so viele Kneipen in Hilden.“ Gemeiner hat seine Kunden bisher aber noch nicht enttäuscht, denn er kennt sich aus.

Historisch interessiert ist Stadtführer Reinhold Brüning, der eine Tour über den Hauptfriedhof anbietet (am Samstag, 18. Mai, ist die nächste) und eine durch die Reformationskirche (am Donnerstag, 21. März). Beide Männer verfahren aber nach der gleichen Devise: „Die Leute hören lieber Geschichten als Jahreszahlen“, sagt er. Ins Detail stiegt er erst ein, wenn interessierte Nachfragen kommen.

Heidemarie Linke hat ihre Führung „Haan, die Gartenstadt“ (Donnerstag, 23. Mai) für die neue Saison geändert. Und da ihre Strecke entlang von Rathaus und Neuem Markt „derzeit politisch aktuell ist wegen der geplanten Neugestaltung, fällt es mir schwer, mich da zurück zu halten. Ich sage dann schon mal: Schauen Sie sich diesen Wasserfall an. Nächstes Jahr ist er vielleicht schon weg“, gesteht sie.