Betreuungs-Krise noch nicht überwunden Stadtelternrat will Vollversammlung als Ideenbörse

Die Herausforderungen „aufgrund des Personalmangels in den Einrichtungen“ bleiben ein zentrales Problem in der Stadt Haan – das hatte der Stadtelternrat bereits im vergangenen Jahr im Nachgang seiner Vollversammlung in einem zusammenfassenden Papier betont. Knapp ein Jahr danach scheint die Betreuungs-Situation in der Gartenstadt noch immer nicht wesentlich besser geworden zu sein, denn auch für die nächste Vollversammlung der Haaner Elternbeiräte (aus den Kitas, Familienzentren und der Tagespflege) am Mittwoch, 26. Juni, ist wieder das bekannte kritische Thema angesetzt. „Quo vadis – Kinderbetreuung in Haan?“, so lautet die Überschrift für die Zusammenkunft um 19.30 Uhr im Familienzentrum am Bollenberg (Robert-Koch-Straße 29).