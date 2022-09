Stadtbücherei Haan : Urkunden und Party für Haaner Leseratten

Bei der Abschlussparty zum Sommer-Lese-Club waren auch Lloyd (7) und Louis (8) dabei. Im Hintergrund agiert das Kom’ma-Theater. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Im Sommerleseclub der Stadtbücherei Haan wurden 359 Bücher mit 57.246 Seiten gelesen. Die erfolgreichsten Teilnehmer haben jetzt eine Belohnung erhalten.

Kaum zu glauben, aber trotz Hitze und der mit ihr normalerweise einhergehenden Lethargie haben in Haan zahlreiche Kinder ihre Nasen in Bücher gesteckt oder Kopfhörer aufgesetzt und Hörbücher gehört. Am 21. Juni war der Sommer-Lese-Club (SLC), eine 2014 begonnene Initiative der Stadtbücherei Haan zur Anregung der kindlichen Leselust in den Sommerferien, nach zwei Jahren Corona-Unterbrechung wieder an den Start gegangen. Bei der Aktion zur Stärkung der Lese- und Schreibkompetenz von Schülerinnen und Schülern hatten sich 81 Kinder, teils einzeln oder in Lese-Teams sowie fünf Erwachsene als Teammitglieder angemeldet. Zur großen SLC-Abschlussparty in der Aula der Gesamtschule Haan hatten sich insgesamt 71 Kinder, die eine Mindestanzahl von Büchern gelesen hatten, qualifiziert und erhielten aus der Hand von Roman Reinders, Leiter der Stadtbücherei, ihre Urkunden.

Die Auswahl der zu lesenden Bücher stammte aus einem Sonderbestand der Stadtbücherei, der eigens für den SLC ausgewählt worden war und für den insgesamt 2250 Euro aufgewandt werden mussten. Damit alles mit rechten Dingen zuging, mussten die Leseratten bei Rückgabe der Bücher kurz über deren Inhalt erzählen, damit überprüft werden konnte, ob die Bücher tatsächlich auch gelesen wurden. Erst dann durfte das Buch in ein Leselogbuch, das auf Papier oder online geführt werden konnte, eingetragen werden. „Insgesamt wurden 359 Bücher mit insgesamt 57.246 Seiten gelesen“, erklärte anerkennend Roman Reinders.

Bevor es an die Verteilung der Urkunden an Teams und Solo-Leser ging zeigte das Kom`ma-Theater aus Duisburg, das aus dem legendären Reibekuchen-Theater hervorgegangen ist, seine Adaption des Bilderbuchs Das „NEINhorn“ nach dem Bilderbuch von Marc-Uwe Kling. Gekonnt zog das Duo Christine Wouters und Felix Zimmermann mit der Geschichte um Bockig-sein das junge Publikum in seinen Bann. Auf kindlich nachvollziehbare Weise demonstrierten die Stofftiere „Was-Bär“, „Na-Hund“ sowie Christine Wouters als „Nein-Horn“, dass man trotz häufig gegenteiliger Meinungen immer Kompromisse finden kann, die letztlich zum Erfolg – in diesem Fall die Befreiung einer Prinzessin – führen kann. Neben der urkomischen Bühnenpräsenz, so zog in der Rolle der Prinzessin Felix Zimmermann plötzlich ein lila Tutu über seinen weißen Overall, sorgte eine Bilderprojektion für zusätzliche Abwechslung. Begeisterter Applaus des jungen Publikums verabschiedete die Kom`ma-Akteure.

„Ich fand die Schauspieler gut, die hatten viele Ideen und so blieb alles immer spannend“, sagte Dawid, 11 Jahre, der auf das Haaner Gymnasium geht und stolz seine SLC-Urkunde in Empfang nahm. Zu den jüngeren Preisträgerinnen zählte auch Mila Kiggen. „Wenn ich zuhause bin, lese ich gern“, verrät die Siebenjährige. Zu den Preisträgern zählte auch Clemens Schubert, ebenfalls vom Haaner Gymnasium. „Ich bin schon ein bisschen stolz, aber ich lese auch tatsächlich gern, am liebsten Fantasy-Geschichten“, so der 14-Jährige. Zwar studiert nach einer Volksweisheit ein voller Bauch nicht gern, aber bei der Pizza, die zur Abschlussparty serviert wurde, galt eine Ausnahme. Sie dürfte zudem längst wieder verdaut sein, wenn die dann lesehungrigen Kinder wieder zu Büchern greifen.