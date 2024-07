Kostenloses Angebot Bibliotheksführungen für alte Menschen

Das Angebot der Stadtbibliothek in Hilden ist umfangreich. Über drei Etagen erstrecken sich Zeitschriften, Zeitungen, Hörbücher und Romane sowie Sachbücher. Das mag auf den ersten Blick – unter anderem für Senioren und Seniorinnen – erschlagend wirken. Die Stadtbibliothek möchte dagegen steuern und bietet im August jeden Mittwoch, ausgenommen den 7. August, individuelle Führungen durch die Einrichtung am Nove-Mesto-Platz 3 an. Schon seit April dieses Jahres bietet die Stadtbibliothek diese Führungen an, in der Besucher und Besucherinnen die Möglichkeit haben, die Bibliothek sowie ihr Angebot näher kennenzulernen. Die Führungen finden jeweils mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr statt. Die Teilnehmenden werden dabei im Erdgeschoss an der Informationstheke abgeholt und erhalten eine ausführliche Führung durch die Bibliothek, bei der auch das Hören eines Hörbuchs ausprobiert werden kann.