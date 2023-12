Neuer Service in Haan Stadtbibliothek hat jetzt ein „Stillzimmer“

Mütter haben künftig auch in der Haaner Innenstadt eine Möglichkeit, ihre Babys in einem eigenem Raum mit ruhiger Atmosphäre zu stillen. Auf Initiative der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) war ein entsprechender Antrag in den Stadtrat eingebracht worden. Jetzt wurde das Zimmer in der Haaner Stadtbücherei am Neuen Markt eingerichtet.