Wegen Krankenhaus-Schließung Stadt will Platz für mehr Rettungswagen

Außerdem rechnet die Stadt damit, dass der Wegfall des Haaner Krankenhauses und die damit verbundenen zusätzlichen Belastungen für den Rettungsdienst die Anschaffung eines weiteren Rettungsfahrzeuges notwendig macht. Ein solcher Rettungswagen könne aus Platzgründen jedoch nicht an der Feuer- und Rettungswache Haan untergebracht werden, darüber hinaus wäre es aus einsatztaktischen Gründen zielführend, einen weiteren Rettungswagen in Gruiten zu stationieren. Unter diesen Rahmenbedingungen sei es sinnvoll, bei der Planung des neuen Feuerwehrhauses in Gruiten eine entsprechende Reservefläche für die Unterbringung eines Rettungswagens mit Nebenräumen zu berücksichtigen, betont die Stadt.