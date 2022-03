Mobilitätswende in Haan : Stadt will Lasten-E-Bikes anschaffen

Haan Bürger in Haan können sich künftig wohl Lastenräder ausleihen. Mit dem Angebot will die Stadt Haan auf nachhaltige Mobilität setzen.

Sie erinnern an die Räder von Postboten, denn vorn am Lenker ist eine große Ladefläche integriert. Darauf kann der Fahrer wahlweise Einkäufe, Koffer oder auch mal den Hund transportieren. Die Rede ist von elektrisch unterstützten Lastenfahrrädern – auch Cargo-E-Bikes genannt. Die werden gerade in Städten immer beliebter, denn wer vollständig auf das Auto verzichten möchte, kann mit ihnen selbst den großen Wocheneinkauf transportieren. Bis zu 250 Kilogramm kann so ein Cargo-E-Bike zuladen. Meist verfügt es über einen leistungsstarken Mittelmotor, starke Scheibenbremsen und einen steifen Rahmen, der sich durch die hohen Belastungen nicht verzieht.