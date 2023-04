Rückfragen vorerst nicht möglich Stadt verschickt die Grundsteuerbescheide

In den kommenden Tagen erfahren Grundbesitzer in Haan, wie stark sie künftig zur Kasse gebeten werden: Die Stadt teilte am Dienstag mit, die neuen Grundabgabenbescheide mit der beschlossenen Erhöhung der Grundsteuer B würden ab ab sofort versandt. Da das Verfahren insgesamt einige Zeit in Anspruch nehme, solle bis Mitte Mai von telefonischen Rückfragen abgesehen werden.