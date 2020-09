Stadt-Sparkasse Haan löst alte Verträge auf : Prämien-Sparbücher: Die Kündigungen sind wirksam

Haan Die Stadt-Sparkasse Haan hat Verträge mit hohen Zinsen gekündigt. Deren Prämienstaffelzeit sei abgelaufen und die Vertragspflicht damit erfüllt, so das Unternehmen.

Die Stadt-Sparkasse Haan löst – ebenso wie viele weitere Sparkassen in Deutschland – alte Prämiensparverträge auf. Anfang des Jahres hatte das Unternehmen noch keine Verträge gekündigt. Die Zahl solcher Sparbücher sei im Unternehmen unterdurchschnittlich und somit habe bislang kein Handlungsbedarf bestanden, informierte das Unternehmen damals. Im Laufe der Zeit erwiesen sich die Verträge mit ihren hohen Zinsen allerdings als nicht mehr marktgerecht, erklärt Sparkassen-Sprecherin Nina Schmitz-Steingröver. Zudem trug die Corona-Pandemie dazu bei, dass der Markt sich noch einmal veränderte und nun auch die Prämiensparer der Stadt-Sparkasse Haan Kündigungsschreiben erhielten (die RP berichtete).

Das Thema beträfe zwar lediglich rund ein Prozent der Haaner Kunden, sagt Nina Schmitz-Steingröver, dennoch seien selbstverständlich alle Betroffenen informiert worden. „Mindestens mit einem Schreiben, meist aber zusätzlich mit einem informierenden Telefonat durch unsere Kundenberater.“ In vielen Fällen, in denen es Gespräche mit den Sparern gab, seien bisher alternative Lösungen gefunden worden. „Die Prämiensparverträge hatten trotz guter Verzinsung in den vergangenen Jahren auch nicht mehr die hohe Rendite, die sie früher einmal brachten“, erklärt die Sprecherin.