Aus den Ausschüssen : Stadt soll privates Ansichtskartenmuseum übernehmen

Mit einem einstimmigen Votum haben die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Liegenschaften, Kultur, Städtepartnerschaften und Tourismus jetzt die Stadtverwaltung beauftragt, die Ausstellungsstücke des Haaner Ansichtskartenmuseums zu übernehmen und der Öffentlichkeit weiterhin zugänglich zu machen. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag gestellt. Seit 2006 betreibe Bernd Wodrich im Erdgeschoss seines Wohnhauses an der Wilhelmstraße ein privates Ansichtskartenmuseum. Der 1943 geborene Haaner möchte die Sammlung – auch mit historischen Ansichten aus Gruiten und dem Ittertal – spätestens in drei bis vier Jahren verkaufen. Die Stadtverwaltung soll nun mit ihm Kontakt aufnehmen, um die Sammlung einerseits weiterzuführen, sie aber auch öffentlich auszustellen – sei es nun im historischen Rathaus oder an einem anderen Ort.