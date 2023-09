Jetzt Anträge stellen 4500 Euro für Haaner Musikvereine

Vereine, die in Haan Musik ausüben, leisten einen wertvollen Beitrage zum kulturellen Leben in der Stadt und können daher eine finanzielle Unterstützung beantragen. 4500 Euro stehen dafür im städtischen Haushalt des laufenden Jahres zur Verfügung. „Förderungswürdig sind Vereine, aber auch Vereinigungen mit vereinsähnlicher Struktur“, informiert Pressesprecherin Sonja Kunders. „Voraussetzung ist, dass sie selbst musizieren, in Haan ansässig sind und hier wirken.“