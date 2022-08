Park Ville d’Eu : Stadt schafft Klappstühle zum Ausleihen an

Stadt schafft Klappstühle zum Ausleihen an

Haan 24 Stühle, verteilt auf zwei abschließbare Gitterboxen, stehen ab sofort für jedermann im Park Ville d’Eu bereit. Gekostet haben sie 10.000 Euro. Den Schlüssel zu den Boxen gibt‘s im Rathaus.

Doch ganz gleich, wer nun ideenmäßig die Nase vorn hatte – das Ergebnis ist dasselbe und wurde jetzt öffentlich präsentiert: Weil der beliebte Park auch außerhalb von Veranstaltungen gerne und viel von den Haanern besucht wird, hat die Stadt jetzt Klappstühle angeschafft, die kostenfrei ausgeliehen werden können. Die Stühle stehen in einer Gitterbox (12 Exemplare) neben dem Pavillon. Eine zweite Gitterbox, ebenfalls mit 12 Stühlen bestückt, steht neben der Boulebahn.

Ganz so unkompliziert, wie die Stadt sich das bei der Einladung zur öffentlichen Präsentation der neuen, 10.000 Euro teuren, Anschaffung noch gedacht hatte, funktioniert das Ausleihen aber leider nicht. Der Schlüssel zu den Boxen sollte eigentlich an der Zentrale der benachbarten Senioren-Wohnanlage „Haus am Park“, Bismarckstraße 12 a, abgeholt werden können. Doch deren Leitung winkte inzwischen ab – zu viel Aufwand, zu wenig Personal.