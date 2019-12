Haftmittel-Nutzung in der Sporthalle : Stadt prüft Profi-Boden für die Sporthalle

Schnappschuss aus der Handball-Oberliga-Partie Unitas Haan gegen SG Langenfeld II. In höheren Spielklassen ist Haftmitteleinsatz üblich, zum Teil auch vorgegeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Verwaltung soll ermitteln, inwieweit ein neuer Hallenboden die Haftmittel-Problematik lösen kann.

Von Peter Clement

Wolfgang Goeken zeigte sich am Tag nach der Ratssitzung vorsichtig optimistisch: „Ich bin nicht unzufrieden mit den Beschlüssen“, sagte der Vorsitzende der DJK Unitas Haan, auch wenn der Vorstand natürlich noch einmal über die entscheidenden Punkte im Hinblick auf die künftige Nutzung von Handball-Harz in Haaner Sporthallen diskutieren müsse. Es geht schließlich um nichts mehr und nichts weniger, als um die Zukunft des leistungsorientierten Handballsports in der Stadt. Und da nahm der Vereinschef durchaus positive Signale aus der Politik mit.

Der Stadtrat hat die Verwaltung jetzt beauftragt, sie solle prüfen, ob in der Halle Adlerstraße künftig ein sogenannter Profi-Boden verlegt werden kann. Zudem soll sie die Kosten dafür ermitteln und all diese Aspekte bis März kommenden Jahres vorlegen. „Ein solcher Boden würde dem Handball in Haan eine vernünftige Perspektive bieten“, lobte Goeken. Kostenpunkt: geschätzte 220.000 Euro.

Info Zu Hause tut es auch ein Föhn Wasserlösliches Harz gibt es nicht, denn das würde auch bei verschwitzten Händen keine Klebekraft haben. Um Handball-Harz von der Hand zu entfernen, genügt herkömmliches Babyöl. Für den Boden gibt es spezielle Reinigungsmaschinen. Entsprechende Verbraucherseiten im Internet betonen, mit einem Föhn lasse sich Harz langsam abziehen.

Die Halle Adlerstraße musste zuletzt wieder einmal gesperrt werden, weil Löcher im Boden aufgetreten waren, die wie ausgestanzt wirkten. Die Stadt führte dies auf fehlerhafte Reinigung von Haftmittel zurück – der Unitas-Vorsitzende deutete in einem Interview mit unserer Redaktion allerdings andere Gründe an: Es finde Kugelstoßen während der Sportstunde in der Schule statt, argumentierte er unter anderem.

Unabhängig von der aktuellen Sperrung: Haftmittel, das viele Namen trägt, gerät nicht nur in Haan mit schöner Regelmäßigkeit immer wieder in die Diskussion: Kleber, Patte, Backe, Klister oder Harz wird es genannt – auch wenn es mit dem landläufigen Baumharz nichts zu tun hat. Haftmittel verringert den nötigen Krafteinsatz der Finger, eine feine Koordination im Handgelenk wird möglich, die man beispielsweise bei Drehwürfen benötigt. In den vergangenen Jahren ist es Firmen nicht gelungen, einen Ball zu entwickeln, der Haftmittel für die Handballer wirklich überflüssig macht. Gleichwohl bleiben die Diskussionen in Haan: Erst vor wenigen Monaten hatte das Thema Haftmittel den Stadtrat beschäftigt. Seitdem galt die Regel: Die Handballer reinigen den Boden und entfernen das Haftmittel mithilfe einer Fachfirma – anschließend führt die Stadt die allgemeine Reinigung durch.

Jetzt wurde im Stadtrat entschieden: Die städtische Reinigungsfirma übernimmt auch die Harz-Entfernung, stellt diese allerdings den Handballern in Rechnung. „Ein gangbarer Weg“, findet Wolfgang Goeken. Man müsse halt im Auge behalten, wie hoch die Kosten letztlich ausfallen. „Auf alle Fälle sind wir froh, dass das ursprünglich angedachte generelle Haftmittel-Verbot vom Tisch ist.“

Nicht durchsetzen konnte sich die SPD mit ihrem Antrag, gleich den Bau einer neuen Halle zu prüfen: „Die Halle Adlerstraße ist in erster Linie für den Schulsport wichtig“, befand Fraktionschef Bernd Stracke. Dies dürfe nicht aus den Augen verloren werden, egal, welche Lösung letztlich bevorzugt werde.

Dass mit einem neuen Boden allein nicht automatisch das Problem gelöst ist, zeigt das Beispiel Leichlingen. Die dortigen „Handball-Pirates“ des Leichlinger TV spielen in der dritten Liga – ebenfalls in einer Schulsporthalle. „Wir haben einen darauf abgestimmten professionellen Hallenboden“, sagt Leichlingens Bürgermeister Frank Steffes. Trotzdem gebe die Haftmittel-Reinigung mit schöner Regelmäßigkeit Anlass zur Kritik: „Damit ist nicht mal unser Verein gemeint“, stellt der Stadtchef klar: „Aber manchmal saut der Gastverein regelrecht rum – das geht dann bis hinauf auf die Tribünen.“ Auch gehe die Versiegelung des Bodens hier und da schon mal kaputt.

In Leichlingen kümmert sich der Verein – ähnlich wie bisher in Haan – selber um die Harz-Reinigung. Wie sich eine städtische Komplett-Reinigung auf die Kosten auswirken würde, wagt der Bürgermeister angesichts all der Unwägbarkeiten nicht zu schätzen.