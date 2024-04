Haushalt für 2024 ist beschlossen Haan nimmt fast zwölf Millionen Euro an Krediten auf

Die gute Nachricht vorweg: Die Stadt Haan bleibt auch in diesem Jahr handlungsfähig und kann wichtige Investitionen tätigen. Dafür sorgten CDU, SPD und Bürgermeisterin Bettina Warnecke, die dem städtischen Haushalt am Dienstagabend im Ratssaal eine Mehrheit verschafften. Bereits am Nachmittag hatten sich die Beteiligten auf eine gemeinsame Linie verständigt, die bei der Abstimmung kurz vor 22 Uhr dann auch durchgezogen wurde Ein abgelehnter Haushalt hätte monatelange Ausgaben-Blockade bedeutet. Diese Klippe wurde jetzt umschifft. Grund zur Freude bietet der Beschluss aber dennoch nicht: Das erwartete Finanzloch von mehr als 7,3 Millionen Euro kann nur durch einen kräftigen Griff in die Ausgleichsrücklage – also das städtische Tafelsilber – geschlossen werden. Haan rückt damit unweigerlich dem Punkt näher, an dem diese Reserve aufgebraucht sein wird. Wie es dann weitergehen soll, darauf wurde noch keine Antwort gefunden.