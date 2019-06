Haan : Abwasser: Stadt gibt 1,5 Mio pro Jahr aus

Blick in das Innere eines Kanals. Abwasserbeseitigung ist in Haan bis 2031 in einem Konzept festgeschrieben. Foto: dpa, Frank Rumpenhorst

Haan Im Fachausschuss wurde der Politik jetzt präsentiert, wie Haan in den kommenden Jahren sein Abwasser entsorgt.

In Haan befinden sich 49 Teileinzugsgebiete mit 47 Einleitungsstellen, die bis auf eine (Moorbirkenweg) alle in Gewässer einleiten. Davon leiten 30 Niederschlagswasser aus Trennsystemen und 17 das Entlastungswasser aus Regenwasserbehandlungsanlagen (Mischsystem) ab. „Wegen der besonderen Situation im Außenbereich können aufgrund technischer Randbedingungen und eines unverhältnismäßig hohen Aufwandes nicht alle bebauten Grundstücke an die Kanalisation angeschlossen werden“, hieß es jetzt. Derzeit werden noch 112 Objekte (die ungefähr 370 Einwohner betreffen) über Kleinkläranlagen oder abflusslose Gruben dezentral entsorgt. Für diese verbleibenden Außenbereiche soll aufgrund ihrer großen Entfernungen zu möglichen Anschlusspunkten (mit wenigen Ausnahmen) kein Anschluss an die zentrale Kanalisation vorgesehen werden. Mit der Umsetzung von Kanalsanierungen wurde dem Konzept zufolge bereits am Linden-, Erlen-, Buchen- und Eschenweg begonnen. Ebenfalls in der Umsetzung befinden sich die Maßnahmen am Kastanienweg, Zur alten Gesenkschmiede sowie die Kanalerweiterung an der Landstraße. Im vergangenen Jahr hat die Stadt Haan im Tiefbauamt zwei weitere Mitarbeiter eingestellt, um zukünftig die Umsetzung voranzutreiben. Dennoch hätten einige Maßnahmen verschoben werden müssen, hieß es im Ausschuss.