Haan : Stadt kauft Zelthalle als zweites Streusalzlager-Provisorium

Um die Lagerung des Haaner Streusalzes in diesem Mettmanner Gebäude hatte es jede Menge Ärger gegeben. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Vermieter des bisherigen Provisoriums in Mettmann hat den Vertrag gekündigt. Im Herbst soll dann die eigene Salzhalle fertig gebaut sein.

Die provisorische Streusalz-Lagerhalle in Mettmann, die die Stadt Haan gewissermaßen aus der Not heraus angemietet hatte, ist Geschichte. Die Stadtverwaltung teilte jetzt mit, der Eigentümer der Scheune, in der das Haaner Streusalz gelagert worden war, habe den Mietvertrag zum Monatsende gekündigt. Das Haaner Salz solle nunmehr – bis zur Fertigstellung der neuen Salzhalle am Betriebshof im Oktober dieses Jahres – in einer von der Stadt gekauften Zelthalle an der Niederbergischen Allee im Technologiepark vorübergehend zwischengelagert werden.

Im Januar 2021 hatte die Stadt Haan die eigene Salzhalle an der Landstraße abgerissen, um dort Gewerbe anzusiedeln. Der Bau der neuen war vom damaligen Baudezernenten Engin Alparslan allerdings nach eigenen Angaben gestoppt worden, nachdem die Kostenplanung völlig aus dem Ruder zu laufen drohte. „Das Salz lagerte der Betriebshof vorübergehend in einer Scheune in Mettmann zur Miete ein“, schreibt die Stadt. Das hatte teilweise für heftige Kritik gesorgt. Jetzt wird die Auslagerung in die Kreisstadt also beendet.

„Die Lagerung des Salzes in einer Lagerzelthalle ist eine provisorische Zwischenlösung, die uns in die Lage versetzt, das Salz bis zur Fertigstellung der Salzhalle am Betriebshof unterzubringen“, heißt es dazu in der Mitteilung aus dem Haaner Rathaus. Man habe sich für die wirtschaftlichere Lösung „Kauf statt Miete“ entschieden – mit dem Vorteil, die Halle im Anschluss wieder verkaufen zu können.