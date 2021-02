Nachkriegsjahre und goldene Zwanziger : So sah Haan vor 100 Jahren aus

HAAN Am 15. Februar 1921 erhielt Haan das Stadtrecht. Damals ein von Industrie und Handwerk geprägter Ort, durch den knapp 40 Autos fuhren. Repräsentative Bauten wie das Rathaus und ein Kaffeehaus standen schon damals, Haan erlebte aber auch Wohnungsnot und Inflation. Archivarin Birgit Markley erzählt.

Wie es in Haan vor 100 Jahren aussah? „In diesen Februartagen wohl vor allem schlammig“, sagt Archivarin Birgit Markley und schmunzelt. Denn befestigte Staßen und Wege gab es 1921 in Haan noch nicht, der Alte Markt war ungepflastert, die Bürgersteige entlang zentraler Wege wie der Kaiserstraße oder der Düsseldorfer Straße/ Alleestraße wurden erst 1923 und 1926 befestigt. Repräsentative Bauten gab es allerdings auch 1921 bereits, so stand das Rathaus schon, ebenso ein schmuckes Kaffeehaus (heute: Café Karabusta) gegenüber am Jülicher Land.Weitere markante Bauten kamen im Lauf des Jahrzehnts bis 1930 hinzu. So wurde 1923 das Krankenhaus (zuletzt Landesfinanzschule) errichtet, 1925 das Friedensheim an der Deller Straße. Viele Schulen hatte die Stadt schon damals, die evangelische und die alte katholische Kirche, seit 1911 auch bereits den Haaner Sprudel. „Außerdem sage und schreibe 45 Gast- und Schankwirtschaften.“ Die späten 20er Jahre waren „aufregende Zeiten“, goldene Zeiten – auch für die damals kleine Stadt Haan mit 10.000 Einwohnern, zeichnet die Archivarin mit Worten ein bezauberndes Bild der Stadt, wie sie aussah, als sie am 15. Februar 1921 das Stadtrecht erlangte.Der Anfang des Jahrzehnts war allerdings noch geprägt von der Nachkriegszeit. Der Erste Weltkrieg war gerade vorüber, vieles rar. Männer kamen aus dem Krieg zurück, die Zahl der Hochzeiten nahm immens zu, ebenso die der Familiengründungen. Wohnraum war knapp, es herrschte große Wohnungsnot, erklärt Birgit Markley. Ernst Heßmann, 1921 zum Bürgermeister gewählt, notierte zudem, dass die Mitarbeiter des 1919 gegründeten Wohnungsamtes „äußerst unbeliebt“ seien, prüften sie doch penibel, ob möglicher Wohnraum als Werkstatt, Büro oder Lagerraum zweckentfremdet wurde.Die Verwaltungsberichte der damaligen Zeit (1907 bis 1926) sind die reichhaltigste Quelle für das Wissen, welches die Archivarin über Haan zur damaligen Zeit hat. „Das sind richtige Fundgruben. Aber ich habe in den vergangenen zehn, 15 Jahren zusätzlich immer mal wieder interessante Belege für das anstehende Jubiläum beiseite gelegt.“ Veranstaltungen wird es corona-bedingt nicht geben, aber eine Chronik der Stadt, die Birgit Markley gemeinsam mit Stadt-Sprecherin Sonja Kunders aufgelegt hat (Bericht folgt).Vor 100 Jahren war Haan geprägt von Industrie, vor allem metallverarbeitender, aber auch von Webereien. Überall, auch im Stadtzentrum, gab es teils riesige Fabriken wie die Berrenberg-Werkzeugfabriken oder die Bettfedern-Fabrik, die viele Jahrzehnte lang die größten Arbeitgeber Haans waren. „Das ist teilweise sogar heute noch zu sehen“, sagt Birgit Markley. „Die Villen der Fabrikanten stehen noch an der Düsseldorfer Straße. Und blickt man in die Zufahrten hinein, sieht man, dass es hinter ihnen Fabrikhallen gab.“ Die Bevölkerung bestand dementsprechend hauptsächlich aus Arbeitern, Handwerkern und ihren Familien mit im Schnitt vier bis fünf Kindern. Zudem gehörte die Straßenbahn zum Straßenbild, die bis 1961 durch Haan fuhr und dann durch Busse ersetzt wurde.Vor der Zeit des Aufbaus und der Erholung kam nach 1921 die große Inflation, „auch in Haan wurde 1923 Notgeld gedruckt, auch hier kostete ein Brot plötzlich mehrere Millionen. Das war sicher keine einfache Zeit.“ Autos fuhren zur damaligen Zeit aus heutiger Perspektive unvorstellbar wenige: 23 Pkw und elf Lkw waren 1914 angemeldet, 1926 nur wenig mehr (40 Pkw und 28 Lkw).Wie die Leute ihre Freizeit verbrachten? „Da sechs Tage pro Woche gearbeitet wurde und es keinen Acht-Stunden-Tag gab, war die Freizeit begrenzt“, informiert Markley. Sonntags waren Kirchgang und Betstunden angesagt, teils auch zweimal am Tag. In der kargen Freizeit engagierten sich viele in Vereinen, in Musik- oder Sportvereinen vor allem, auch im Gartenbauverein oder in der Freiwilligen Feuerwehr. „In Haan gab es schon immer außergewöhnlich viele Vereine, gerade das Ende des 19. Jahrhunderts war die Zeit der Vereinsgründungen.“ Ab 1920 gab es zudem in der VHS die ersten Kurse, „und zwar im Sinne einer richtigen Volksbildung: Gesundheitslehre, Himmelskunde und Buchführung zum Beispiel. Alle Kurse waren wohl außerordentlich gut besucht.“Eine im Hinblick auf die Corona-Epidemie, deren Auswirkungen manchmal mit der Spanischen Grippe verglichen wird, die 1918/1919 wütete, interessanten Bericht zitiert Birgit Markley: „In den Verwaltungsberichten steht, dass bis 1926 keinerlei Epidemien ausgebrochen sind. Haan scheint von der Spanischen Grippe also verschont geblieben zu sein.“