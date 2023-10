Nach einem Jahr Erprobung Stadt Haan will Mülltonnen-Reinigung wieder abschaffen

Für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am Dienstagabend hatte die Verwaltung denn auch die deutliche Empfehlung ausgesprochen, die Abschaffung der Restmüllton-Reinigung zu beschließen: „Mit der sofortigen Abschaffung der Reinigung erwarten wir in der Gebührenabrechnung für das Jahr 2023 einen Überschuss, welcher sich in den folgenden Gebührenkalkulationen kostenmindernd auswirkt“, war da zu lesen.