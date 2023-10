Planung für 2024 Stadt Haan will die Grundsteuer B deutlich anheben

Jahrelang lag die Grundsteuer B in Haan bei 433 Prozentpunkten. Im vergangenen Jahr stieg sie dann auf 480 Punkte an. Jetzt will die Stadt Haan sie noch einmal kräftig anheben – und zwar auf 540 Punkte. Das geht aus einer Beschlussvorlage für die Sitzung des Stadtrats am 24. Oktober hervor. Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Betriebe soll demnach auf 254 Punkte festgesetzt werden. Sie spielt jedoch eine vergleichsweise untergeordnete Rolle. Bundesweit betrug das Grundsteueraufkommen im Jahr 2022 etwa 15,3 Milliarden Euro. Davon entfielen 14,9 Milliarden auf die Grundsteuer B und gerade einmal 400 Millionen Euro auf die Grundsteuer A.