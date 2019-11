Falsche Ordnungsamtsmitarbeiter : Betrüger sind im Haan am Werk

Betrüger sind im Haan am Werk

Haan Die Stadtverwaltung warnt vor Betrügern, die als angebliche Ordnungsamtsmitarbeiter Bußgelder verhängen und kassieren.

Die Stadtverwaltung Haan wurde am Dienstag von Bürgern angesprochen, dass auf der Straße Am Bandenfeld und im Haaner Bachtal angebliche Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs sind, die Bußgelder verteilen und das Geld vor Ort bar oder per mobilem EC-Gerät einnehmen.