Mobilität in Haan Stadt verteidigt geplantes Fahrrad-Überholverbot

Weil Fahrradfahrer gleich an mehreren Stellen auf der Bundesstraße 228 platzmäßig in die Bredouille geraten können, erwägt die Stadtverwaltung, es Autofahrern dort zu verbieten, Fahrradfahrer zu überholen. Haans Tiefbauamtsleiter Guido Mering erläuterte die Maßnahme in der jüngsten Stadtratssitzung und gab auch die Bereiche an, in denen das Verbot gelten soll. Es handelt sich dabei um die Engstellen an den Fußgängerinseln auf der B 228 in Höhe Luisenstraße, Jägerstraße und auf der Brücke über die Bahnstrecke (Düsseldorfer Straße zwischen Einmündung Eisenbahnstraße und Zur Pumpstation).