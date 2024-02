Finanznot schlägt durch Stadt verschiebt fast alle Straßensanierungen

Das war es aber dann auch schon, was für dieses Jahr an städtischen Straßensanierungsarbeiten zu erwarten ist. „Unter Berücksichtigung der aktuellen und mittelfristigen Finanzlage der Stadt Haan werden alle weiteren Straßensanierungsmaßnahmen um vorerst ein Jahr geschoben“, heißt es in dem Bericht für den Ausschuss. Damit stünde die Talstraße als nächstes Projekt nach der Ohligser Straße an. Die Planungen könnten jederzeit aufgenommen werden, um den Ausbau im Jahr 2025 starten zu lassen. Allerdings gelte es auch hier, die finanzielle Situation der Stadt Haan zu berücksichtigen. „In der Haushaltsplanung für die nächsten Jahre wurden Mittel zur Finanzierung des Sanierungsprogramms für die kommunalen Straßen in Höhe von jährlich 900.000 Euro aufgenommen“, teilt die Stadt mit. Steigerungen eingerechnet, liegen die geschätzten Kosten allein bei der Talstraße jedoch schon bei 3,8 Millionen Euro. Sollte der Haushaltsplan also mit diesen Mitteln beschlossen werden, sei eine Umsetzung des in der Sitzungsvorlage vorgestellten Programms nicht möglich. Die Liste müsste „angepasst“ werden, was nichts anderes bedeutet, als die Maßnahmen weiter nach hinten zu verschieben.