Einzelhandel in Haan Haan verlängert Mietzuschuss-Programm

Im Jahr 2021 war bereits das Geschäft „Upperdog“ gefördert worden (www.upper.dog/de), das daraufhin ins Ladenlokal auf der Kaiserstraße 53 einzog. „Es ist ein Geschäft für hochwertiges Hundefutter, in dem der Kunde professionelle Beratung erhält“, hatte Simon es in der städtischen Beschlussvorlage beschrieben. Zudem werde dort hochwertiges und teilweise selbst produziertes Hundezubehör verkauft. „Die Inhaberin ist als Tierärztin in Haan tätig, sodass fundiertes Wissen und eine eigene Hundefuttermarke in die Geschäftsgründung eingeflossen sind“, betonte Simon seinerzeit. Sie sei mit der wirtschaftlichen Entwicklung zufrieden, so dass das Geschäft weiterhin bestehen bleibe.