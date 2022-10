Energiesparen in Haan : Lichterketten sind nur zum Teil abschaltbar

Zum Adventsvergnügen in Haan gehört auch der Lichterglanz wie etwa hier beim Pyramidenmarkt. Die Weihnachtsbeleuchtung soll bleiben, aber zeitlich eingeschränkt werden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Der Stadtrat hat beschlossen, die Weihnachtsbeleuchtung in der Haaner Innenstadt zeitlich zu begrenzen, um Strom zu sparen. Doch das klappt nicht überall.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Clement

Die Politiker im Stadtrat ließen sich nicht lange bitten: Einstimmig brachten sie am Dienstagabend verschiedene Maßnahmen auf den Weg, die mit dazu beitragen sollen, in diesem und den kommenden zwei Jahren Strom zu sparen. Zu den beschlossenen Einsparungen zählt auch die zeitliche Begrenzung der Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt. Der Lichterglanz soll künftig nur noch in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr die City in Adventsstimmung versetzen. Davor und danach – so sieht es jedenfalls der Beschluss vor – wird abgeschaltet.

Doch so, wie sich alle das vorgestellt hatten, wird es nicht kommen, teilte Bürgermeisterin Bettina Warnecke in der Sitzung mit. Eine Überprüfung habe ergeben, dass „die Weihnachtsbeleuchtung teilweise an die Straßenlaternen gekoppelt ist und damit von der Leuchtdauer der Laternen abhängig“. Oder anders ausgedrückt: Schaltet man in bestimmten Bereichen die Weihnachtsbeleuchtung ab, wird’s gleich komplett duster.

Info Eine Investition, die sich auszahlt Fast 300 Kilowattstunden Strom verbraucht ein typischer Haushalt pro Jahr für die Beleuchtung. 80 Prozent davon lassen sich sofort einsparen, wenn Glühbirnen gegen LED-Leuchtkörper ausgetauscht werden. LED-Beleuchtung ist eine teurere Investition als herkömmliche Lichtquellen, hält dafür aber länger (10 Jahre und mehr).

Die Stadt hat die problematischen Bereiche aufgelistet. Dabei handelt es sich um:

– zehn Lichtkränze, die an den Laternen entlang der Kaiserstraße befestigt sind;

– Lichterketten in zwölf Laubbäumen am oberen Neuen Markt;

– weitere Lichterketten in zwölf Laubbäumen am unteren Neuen Markt.

Die restliche Weihnachtsbeleuchtung lässt sich der Stadt zufolge über eine Zeitschaltuhr in der gewünschten Spanne regeln. Dabei handelt es sich um:

– zwei Lichterketten „Ice Lite“ als Straßenüberspannung über die Friedrichstraße;

– eine Lichterkette mit sechs Sternen ebenfalls als Straßenüberspannung der Friedrichstraße;

– vier Lichterketten in Tannenbäumen an den Standorten Alter Markt, Neuer Markt vor der Eisdiele, Neuer Markt vor der Passage und am Rathaus;

- eine Lichterkette vor dem ehemaligen Ärztehaus am Neuen Markt (Hausnummer 27-29). Außerdem hat der Stadtrat die Verwaltung einstimmig beauftragt, in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen „die Nutzung der Flutlichtanlagen für die Jahre 2022 bis 2024 zu minimieren“.

Um weitere Einsparungen zu erreichen, werden in Absprache mit den Stadtwerken und Westenergie nach und nach Laternen, die mit klassischen Leuchtmitteln ausgerüstet sind, durch LED-Technik ersetzt. Dies teilte Warnecke am Tag nach der Sitzung mit und schätzte, „dass wir bereits mehr als die Hälfte der Straßenlaternen im Stadtgebiet umgerüstet haben“. Deutlichere Effekte erwarte man sich aber von Maßnahmen wie etwa der Überprüfung der Heizungen in öffentlichen Gebäuden: „In meinem Büro wurden auch gerade die Heizkörper untersucht“, berichtete die Bürgermeisterin.