Dreckweg-Tag in Haan und Gruiten Jetzt wird aufgeräumt

Seit vielen Jahren ist der jährliche Dreckweg-Tag ein fester Termin im Kalender der der Haaner und Gruitener. Wie immer sind alle Bürgerinnen und Bürger aufgerufen, sich an dieser Aktion zu beteiligen und ihre Stadtteile von Abfällen zu befreien. In Haan wird der Dreckweg-Tag von der Abfallberatung der Stadtverwaltung Haan organisiert, in Gruiten von der CDU. Alle sind aufgerufen, am Samstag, 21. Oktober entweder „vor der eigenen Haustür“ den Müll einzusammeln, den Bürgersteig und die Gosse zu kehren oder sich direkt an der Gemeinschafts-Sammelaktion zu beteiligen. In Gruiten ist der Treffpunkt, wie üblich, um 8.45 Uhr am Parkplatz des früheren Bürgerhauses, Düsselberger Straße 40. In Haan treffen sich die Freiwilligen um 10.00 Uhr auf dem Hof des Verwaltungsgebäudes, Alleestraße 8. Um 12 Uhr gibt es an den jeweiligen Ausgangspunkten dann einen Imbiss für die Helfer. Abfallzangen, Handschuhe und Abfallsäcke werden von der Stadt Haan gestellt.