Hochwasserschutz Stadt und BRW stellen Ergebnisse in Gruiten vor

Was beim Jahrhunderthochwasser 2021 in Gruiten passiert ist, wird sich wohl auch in den nächsten Jahren technisch nicht verhindern lassen. So jedenfalls hat es Kristin Wedmann, die Geschäftsbereichsleiterin Technik beim Bergisch-Rheinischen Wasserverband (BRW) gerade erst bei der Verbandsversammlung formuliert. Und eine andere Botschaft wird sie wohl auch am kommenden Mittwoch, 24. Januar, nicht im Gepäck haben, wenn sie um 19 Uhr vor die versammelte Zuhörerschaft im Gruitener Bürgersaal treten wird. Außer ihr werden an diesem Abend noch Haans Tiefbauamtsleiter Guido Mering sowie das Gutachterbüro „Sönnichen + Weinert“ im Saal vertreten sein. Sie sollen die Ergebnisse der Untersuchungen zur Reduzierung des Starkregenrisikos vorstellen, auf deren Grundlage die Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes erfolgen sollte.