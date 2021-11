Verkehrsführung in Haan : Stadt sucht Kompromiss für Vogelsiedlung

Verkehrsführung in Haan

Wie eng Begegnungen angesichts der Verkehrsführung und Parken an der Adlerstraße werden können, hat Bernd Stracke selbst schon oft erlebt. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Die Verkehrssituation im Viertel sorgt für großen Unmut. Doch einig, wie es besser wäre, sind sich die Bewohner von Adlerstraße und Co. auch nicht.

Des einen Freud ist des anderen Leid: Damit lässt sich die derzeitige Situation der Bewohner des Vogelviertels wohl am besten zusammenfassen, die jetzt an einer Informationsveranstaltung der Stadt in der Aula des Gymnasiums teilnahmen. Gesammelt und diskutiert werden sollten Ideen für eine neue Verkehrsführung. Die alte hatte seit Fertigstellung des Gymnasiums und der Umstellung der Fahrwege für viel Unmut gesorgt – zumindest bei einem Teil der Bewohner.