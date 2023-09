An der Kaiserstraße Stadt streicht fünf Buswartehäuschen neu an

Die Arbeiten (Lackierung und Montage) werden voraussichtlich vier Wochen in Anspruch nehmen, also bis Ende Oktober dauern, kündigt Stadtpressesprecherin Sonja Kunders an. Dies bedeute, dass an den entsprechenden Bushaltestellen (Alter Markt und Windhövel) vorübergehend „keine Überdachungen angeboten werden können“.