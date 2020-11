Aktion : In Haan startet die Aktion „Hinschauen!“

Das Bild zeigt von links: Nicole Froemer (Soroptimist Club Haan), Nicole Krengel (Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Haan), Karin Tipp (Ehrenamtliche Helferin bei der Haaner Tafel). Foto: Stadt Haan

Haan Mit diversen Aktionen und Angeboten wollen die Soroptimistinnen und die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Haan gerade in Corona-Zeiten für das Thema Gewaltschutz sensibilisieren.

Seit Wochen gibt es Ausgangsbeschränkungen und derzeit sieht alles danach aus, dass noch weitere folgen werden. Mit diesen wichtigen und notwendigen Maßnahmen soll die Ausbreitung der Corona-Pandemie verhindert werden. Gleichzeitig warnen aber Experten davor, dass die Reduzierung der sozialen Kontakte und die Isolation in den eigenen vier Wänden vermehrt zu häuslicher Gewalt führen kann.

Für viele Frauen, aber auch für Männer sei es traurige Realität, dass die eigenen vier Wände zu einem gefährlichen Ort werden. Vier von fünf Frauen, aber auch jeder fünfte Mann, musste laut Bundesfamilienministerium im vergangenen Jahr Gewalt durch Partner oder ehemalige Partner erleben und aushalten. Von der Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt des SKFM Mettmann wurden 2019 insgesamt 1024 Fälle für das Kreisgebiet gemeldet, 267 mehr als im Jahr davor, 52 Fälle davon in Haan.

Gewalt kommt mir nicht in die Tüte

In ganz Deutschland wird um den internationalen Gewaltschutztag, der am 25. November stattfindet, ein Zeichen gegen Gewalt gesetzt. Die Gleichstellungsbeauftragten des Kreises Mettmann organisieren bereits seit 2011 die Brötchentütenaktion „Gewalt kommt mir nicht in die Tüte“. Haaner Bäckereien, Bauernläden und die Haaner Tafel unterstützen die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt, Nicole Krengel, bei der Verteilung der Brötchentüten, die am 25. November startet.

Darüber hinaus hat sich die Gleichstellungsbeauftragte mit dem Soroptimist Club Haan zusammengetan und für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt ein besonderes Konzept als Zeichen gegen Gewalt ausgearbeitet:

Orange the World – Stand up for Women“

Unter diesem Motto startet ab dem 25. November die weltweite Kampagne. Sie wurde 1991 vom Women’s Global Leadership Institute ins Leben gerufen und macht 16 Tage lang, also bis zum 10. Dezember, auf die Benachteiligung von Frauen und geschlechtsspezifischen Formen von Gewalt aufmerksam.

Im Zeichen des Gewaltschutzes werden daher vom 25. November bis einschließlich 10. Dezember die Fenster des Sitzungssaals des Rathauses, die Städtische Bücherei und die Feuerwache in der Farbe Orange ausgeleuchtet. Diese Beleuchtung ist ein starkes und klares Zeichen, dass Gewalt an Frauen und Mädchen (und auch an Männern) nicht toleriert wird.

Büchertisch

In der Stadtbücherei finden Interessierte einen Büchertisch mit Literaturempfehlungen zum Thema.

Online Seminar

Am 25. November um 19 Uhr gibt es ein Online Seminar zum Thema „Konfliktlösung“. Dennis Paul betreibt ein Pazuru Studio in Haan auf der Dieselstraße und hat die geplante Präsenzveranstaltung virtualisiert. Interessierte können sich gerne über die Terminplattform „calendly“ unter folgendem Link eintragen: https://calendly.com/pazuru/5-tipps-zur-konfliktloesung. „Nach erfolgter Registrierung erhalten Interessierte den entsprechenden Link zum Seminar, das dann über Zoom abgewickelt wird“, kündigt die Stadt an. Eine Registrierung ist erforderlich, aber kostenlos.

Interview mit Eva-Maria Düring

Am 4. Dezember findet ein Interview mit Eva-Maria Düring statt. Sie ist als Bereichsleitung des SKFM Mettmann sowohl für das Thema „Häusliche Gewalt“ zuständig sowie seit dem 1. Juli 2020 auch für die neue allgemeine Frauenberatungsstelle, die es jetzt im Kreisgebiet Mettmann gibt. Das Interview wird in der evangelischen Kirche aufgenommen und steht anschließend auf der Website der Evangelischen Kirche unter www.ev-kirche-haan.de zur Verfügung. Zuschauer erfahren in dem Interview einiges zum Thema Gewalt, was Corona damit zu tun hat und warum es uns alle etwas angeht.

Durch den Soroptimist Club Haan werden weiter im Stadtgebiet an unterschiedlichen Plätzen entsprechende Banner aufgehängt, die auf das Thema aufmerksam machen. Die Telefonnummer des Hilfetelefons ist dort zu finden.