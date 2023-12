Aktion am Samstag Stadt spricht auf dem Markt über den Markt

Auf dem Wochenmarkt am kommenden Samstag informieren die CIMA und die Stadtverwaltung gemeinsam über die neue Website und präsentieren auch das neue Logo des Haaner Wochenmarktes. „Von 9 bis 12 Uhr sind Marktbesucher herzlich eingeladen, sich am adventlich geschmückten Infostand bei Punsch und Gebäck (so lange der Vorrat reicht) über das neue Angebot zu informieren“, heißt es in der Mitteilung weiter.