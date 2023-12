Alter Markt Stadt sorgt sich um 100 Jahre alte Eiche

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Integriertes Handlungskonzept Innenstadt Haan“ werden derzeit und in den Folgejahren in der Haaner Innenstadt die einzelnen Bausteine des Konzepts umgesetzt. Mit verschiedenen Maßnahmen werde die ortstypische Atmosphäre dieses „kleinen Wohnzimmers für Alle“ in Haan gestärkt, heißt es aus dem Rathaus. Sei es nun die neue Pflasterung oder die Gestaltung neuer Beete und Bänke. Das bei Kindern beliebte Karussell soll – in aktualisierter Form – ebenfalls wieder einen Platz finden.