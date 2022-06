Premiere in Haan : Die Stadt Haan schreibt erstmals einen Heimatpreis aus

„Die Vergabe des Heimatpreises ist ein schönes Signal für die Wertschätzung des lokalen bürgerschaftlichen Engagements“, sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Haan Mit dem „Heimatpreis“ rückt die Landesregierung Nordrhein-Westfalen in Kreisen, Städten und Gemeinden herausragendes Engagement in den Fokus der Öffentlichkeit. Mehr als 140 Städte und Kreis haben sich in diesem Jahr dazu entschlossen, sich an dem Landesprojekt zu beteiligen und besondere Verdienste auszuzeichnen.

Auch der Stadtrat Haan hat beschlossen, 2022 erstmals einen „Heimat-Preis“ auszuschreiben. „Unser erster Antrag für die Teilnahme am Heimatpreis 2022 wurde direkt vom Land Nordrhein-Westfalen bewilligt, worüber ich mich sehr freue“, sagt Bürgermeisterin Bettina Warnecke. „Die Vergabe des Heimatpreises ist ein schönes Signal für die Wertschätzung des lokalen bürgerschaftlichen Engagements.“

Bewerben können sich Haaner Vereine und Organisationen, die sich für Haan als lebenswerte Heimat oder für Haaner Heimatgeschichte engagieren. Gefördert werden Projekte, die sich mit dem Thema Heimat und Heimatgeschichte im Zusammenhang mit lokalen und regionalen Inhalten befassen. Dazu gehören auch Projekte und Maßnahmen, die die Stadt Haan als Heimat erlebbar machen zum Beispiel in den Bereichen Inklusion, Barrierefreiheit, Identitätsstiftung, Kultur, Bildung und Vermittlung.

Die Bewerbungsfrist endet am 1. August. Die Stadt weist darauf hin, dass die Bewerbung nicht mehr als insgesamt drei DIN-A4-Seiten umfassen soll und als PDF-Dokument per E-Mail mit dem Betreff „Heimatpreis“ einzureichen ist unter kultur@stadt-haan.de. Ausgelobt werden zwei Preise der Landesförderung zu je 2500 Euro in den Kategorien „Bildung und Kultur“ und/oder „Soziales Engagement“. Die Preisträger des Heimatpreises stellen sich nach der Preisvergabe der Stadt Haan automatisch einem Wettbewerb auf NRW-Landesebene. Die Vergabe der Heimatpreise in der ersten Runde erfolgt durch eine Jury der Stadt Haan.