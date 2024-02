Fachkräftemangel Stadt Haan schreibt befristete Stellen unbefristet aus

Etwas entspannt hat sich die Situation in Haan dagegen im Bereich „Aufsuchende Hilfen“. Sie sollen Personen mit sozialen und gesundheitlichen Problemen wie Suchterkrankung, Wohnungslosigkeit oder psychischen Belastungen den Zugang zum Hilfesystem erleichtern. Eine vertragliche Regelung sieht mittlerweile vor, dass anstelle des städtischen Jugendamtes die Caritas im Kreis Mettmann den Aufgabenkomplex bearbeitet. Deren Streetworker suchen Jugendliche und Erwachsene in ihrer Lebenswelt auf. Sie besuchen sie an ihren Treffpunkten wie öffentlichen Plätzen, Parks oder (wenn gewünscht) in der eigenen Wohnung. Durch eine enge Zusammenarbeit mit den Jugendhäusern, der Wohnungslosenhilfe, Arztpraxen, Krankenhäusern und den muttersprachlichen Organisationen kann so ein großer Teil der Menschen erreicht werden, die trotz eines problematischen Konsums von Alkohol oder Drogen, noch keinen Kontakt zur Suchtberatungsstelle gefunden haben.