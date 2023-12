Verwaltung in Haan Die Stadt schränkt ihre Öffnungszeiten ein

Das Einwohnermeldeamt öffnet zum letzten Mal in diesem Jahr am Freitag, 22. Dezember, von 7.30 bis 12 Uhr. Der Bürgerservice bittet daher alle Bürger, die bis Weihnachten noch wichtige Dokumente benötigen oder eine bestimmte Dienstleistung in Anspruch nehmen wollen, das rechtzeitig zu erledigen. Auf der Homepage der Stadt Haan gibt es die Möglichkeit einer Online-Terminvereinbarung.