Aktion startet ab Montag Stadt schafft mobile Fahrradplattformen

Mit mobilen Fahrradplattformen möchte die Stadt Haan für eine flexible und fahrradfreundliche Innenstadt sorgen. In den kommenden Tagen werden dazu in der Haaner City sowie an der Bahnstraße in Gruiten (auf Höhe der Eisdiele und Sparkasse) solche Fahrradplattformen aufgestellt. „Sies können flexibel versetzt werden, um den unterschiedlichen Anforderungen der Innenstadtplanung gerecht zu werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus..