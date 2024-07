Baustelle an der Hochdahler Straße Stadt saniert Sandbach-Teilstück auf 45 Metern

Wenn in Haan in den vergangenen Jahren vom Sandbach die Rede war, ging es entweder um Fahrradwege oder darum, das in Teilen unterirdisch verlaufende Gewässer auf einer bestimmten Strecke wieder zu öffnen. Im Bereich des Friedensheimes beispielsweise hat der Bergisch-Rheinische Wasserverband (BRW) den Sandbachverlauf vor einigen Jahren auf 70 Metern Länge offengelegt.