Kein Karneval in Haan : Stadt sagt Rathaussturm und Familienkarnevalszug ab

Haan Nachdem bereits viele Städte in der Region beim Straßenkarneval die Reißleine gezogen haben, hat nun auch Haan eine Entscheidung getroffen.

Die Überraschung hält sich in Grenzen, da viele Städte aus der Region in den vergangenen Tagen bereits die Reißleine für den Straßenkarneval gezogen haben. Nun hat auch Haan den Rathaussturm und den Familienkarnevalszug abgesagt. Der Krisenstab der Stadt Haan (SAE) habe sich in seiner Sitzung am Donnerstag darauf verständigt, erklärte Stadtsprecherin Sonja Kunders. Grund dafür sei die aktuelle Corona-Lage.